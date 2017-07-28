التحالف العربي يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين بصنعاء

عدن- (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية يمنية بشن مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثيين بالعاصمة صنعاء، ردا على إطلاقهم صاروخا نحو مكة أسقطته الدفاعات الجوية السعودية.

وقالت المصادر - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - "إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، ومقر الأمن القومي في منطقة صرف شرقي العاصمة اليمنية "، مضيفة أن غارات التحالف ضربت أيضا مقر الفرقة الأولى مدرع ومدرسة الحرس ومقر ألوية الصواريخ في فج عطان.

وتأتي تلك الغارات ردا على إطلاق المتمردين صاروخا باليستيا باتجاه منطقة مكة المكرمة تمكنت قوات الدفاع الجوي في التحالف العربي من إسقاطه مساء أمس.

وقال بيان لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن "تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء أمس من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات باتجاه مكة المكرمة، حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف 69 كلم عن مكة المكرمة، دون وقوع أي أضرار".

وأكدت قيادة التحالف، أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع، في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر.