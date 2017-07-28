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الشرطة الإسرائيلية تمنع الرجال دون 50 عاما من أداء صلاة الجمعة بالأقصى

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تمنع الرجال دون 50 عاما من أداء صلاة الجمعة بالأقصى

08:26 ص الجمعة 28 يوليه 2017

الشرطة الإسرائيلية تمنع الرجال دون 50 عاما من أداء صلاة الجمعة بالأقصى

رام الله - (أ ش أ):

فتحت الشرطة الإسرائيلية 3 أبواب للمسجد الأقصى المبارك أمام المصلين صباح اليوم الجمعة، وهي أبواب المجلس والسلسلة والأسباط، وواصلت إغلاق بقية الأبواب، كما منعت الرجال دون سن الخمسين عاما من دخول المسجد وقصرت الدخول على النساء والأطفال والشيوخ وفرضت إجراءات أمنية شديدة.

وقالت مصادر محلية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قوات الاحتلال اعترضت طريق الحافلات القادمة من مدينة أم الفحم "شمال إسرائيل" والمتوجهة إلى المسجد الأقصى، وإن كل المناطق المحيطة بالأقصى مغلقة بالحواجز الاحتلالية لمنع وصول الشبان ممن هم دون خمسين عاما للمسجد، إضافة للحواجز الخارجية في جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح.

ونقل وسائل إعلام عبرية عن شرطة الاحتلال قولها في بيان إنها "ستواصل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وتعتمد القبضة الحديدية ضد كل من يحرض أو يخرق النظام العام".

وأصيب نحو 113 شخصا، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم أمس، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

في سياق متصل، ينوى جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل منفذ عملية مستوطنة "حلميش" قرب رام الله - والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب المنفذ وهو شاب فلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha

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