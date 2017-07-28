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ضبط رشاش وبندقيتين وفرد روسي و3 كجم بانجو في حملة أمنية بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط رشاش وبندقيتين وفرد روسي و3 كجم بانجو في حملة أمنية بقنا

07:44 ص الجمعة 28 يوليو 2017

ضبط رشاش وبندقيتين وفرد روسي و3 كجم بانجو في حملة أمنية بقنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط أربعة متهمين بحوزتهم رشاش جرينوف متعدد وبندقية آلية وبندقية رصاص وفرد روسي محلي الصنع وعدد من الطلقات، وضبط متهم بحوزته 3000 جرام من نبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى ضبط 13 قضية تموينية متنوعة، وتنفيذ 59 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية في وقائع منفصلة علي مستوي المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط عامل يدعي "حساني. م .أ - 37 عاما"، مقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، ومزارع يدعي " أحمد. خ. م 27 عاما" مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية رصاص، وعامل يدعي "محمد.م.ح 62 عاما" مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته رشاش جرينوف متعدد، و"صابر. إ. ج 21 عاما" مقيم مركز قنا وبحوزته فرد روسي وعدد من الطلقات، و"فضل الله . أ. أ 50 عاما" مقيم مركز دشنا وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرامات وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وعلي صعيد ضبط القضايا التموينية، تمكن ضباط مباحث من ضبط صاحب محل بقالة يدعي "منصور. أ. أ" مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته 140 كيلو جراما من السكر و100 كيلو جرام من الأرز و30 كيلو جراما من السمن مجهول المصدر وبدون فواتير فضلا عن ضبط 12 قضية تموينية أخري متنوعة.

في سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مدعومة بقوات الأمن المركزي والمعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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