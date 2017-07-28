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"قبلة" كانت السبب في موت طفلة لم تتجاوز 20 يوماُ

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مصراوي Masrawy

"قبلة" كانت السبب في موت طفلة لم تتجاوز 20 يوماُ

08:00 ص الجمعة 28 يوليو 2017

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المرأة المعجزة.. تُرضع الأطفال بـ 7 لتر لبن يوميًا

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المرأة المعجزة.. تُرضع الأطفال بـ 7 لتر لبن يوميًا

كتبت- ميرا ماهر: 

توفيت رضيعة لم يتجاوز عمرها 20 يوماً، بعد أن أصيبت بفيروس التهاب "السحايا"، والذي نقل لها عن طريق "قبلة".

حيث ذكر موقع " health " أنه بعد عدة أيام من ولادة " مريانا "، لم تتمكن الطفلة من تناول الحليب وبدأت في فقدان الوزن بشكل كبير.

تحرك والدا الطفلة على الفور إلى المستشفى لفحصها، والتي تقع في ولاية "آيوا " الأمريكية، حيث أبلغهم الأطباء بأن "ماريانا" أصيبت بفيروس أثر على جهازها العصبي.

وشخص الأطباء حالة "مريانا"، بأنها أصيبت بفيروس "التهاب السحايا" الذي انتقل لها عبر "قبلة" من شخص مصاب به.

وأضاف الموقع، أن الأطباء في المستشفى استطاعوا السيطرة على استقرار الحالة بشكل مؤقت، إلى أن بدأت أجهزة الجسم بالتوقف تدريجياً واحداً تلو الآخر، وتوفيت بعدها الطفلة بين ذراعي والدها.

وقالت الأم: "لم أفكر أبدا أنني سأعود إلى المنزل دون طفلتي"، وأضافت:" أنها ستتخطى حزنها من خلال نشر قصتها وإنقاذ حياة أطفال آخرين، ونشر الوعي بين الآباء".

 

 

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مصراوي Masrawy

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