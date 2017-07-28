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سيدة تُنجب طفلتها الأولى بعد وفاة زوجها بعامين

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مصراوي Masrawy

سيدة تُنجب طفلتها الأولى بعد وفاة زوجها بعامين

08:00 ص الجمعة 28 يوليو 2017

سيدة تُنجب طفلتها الأولى بعد وفاة زوجها بعامين

سيدة تُنجب طفلتها الأولى بعد وفاة زوجها بعامين

مصراوي-

أنجبت أرملة شرطي أمريكي قُتل بالرصاص سنة 2014، أول طفل لهما وهي طفلة وُلدت بالتلقيح الاصطناعي بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من وفاة الزوج، على ما أعلنت شرطة نيويورك.

وبحسب راديو "مونت كارلو" فإن ينجيان ليو لقي حتفه عندما كان متوقفا في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، حيث تعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل في سن 28 عاما أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما.

وإثر تلقيها النبأ، طلبت ساني ليو زوجة وينجيان ليو حفظ عينات من السائل المنوي للزوج بهدف استخدامها لاحقا في عملية تلقيح اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة.

وأنجبت ساني ليو، الثلاثاء، طفلة أطلقت عليها اسم انجيلينا هي الأولى للثنائي. ونشرت الشرطة صورة للطفلة معتمرة قبعة عليها شعار شرطة نيويورك.

وأثار نبأ مقتل الشرطة تأثرا كبيرا في نيويورك والولايات المتحدة عموما مع سلسلة ردود فعل منددة أبرزها من الرئيس الأميركي حينها باراك اوباما الذي دعا إلى "نبذ العنف" وإلى الحوار.

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مصراوي Masrawy

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