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ليفربول يقدم «عرض أخير» لضم «كيتا» من لايبزيج الفرنسي

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ليفربول يقدم «عرض أخير» لضم «كيتا» من لايبزيج الفرنسي ليفربول يقدم «عرض أخير» لضم «كيتا» من لايبزيج الفرنسي

التحرير

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يواصل ليفربول الإنجليزي، سعيه بقيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق، للتعاقد مع الألماني نابي كيتا لاعب لايبزيج الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن إدارة «الريدز» سوف تجري محاولاتها الأخيرة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالية الحالية.

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وأضافت الصحيفة، أن ليفربول سوف يقدم عرضًا نهائيًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، وفي حالة رفضه سيركز النادي جهوده على أهداف أخرى قبل غلق الميركاتو الجاري.

وعلى الجانب الآخر، أبدى كيتا اهتمامه بالانتقال إلى الريدز، بعد أن أبلغ مستشاريه ببذل جهود إضافية لإخراجه من لايبزيج.

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التحرير

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