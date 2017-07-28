المصري يحيل أسامة عزب للتحقيق.. ويوصي بشطبه من اتحاد الكرة

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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إحالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أسامة عزب مرسي، إلى التحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي.

وقرر مجلس المصري، إيقاف جميع مستحقات عزب، لحين الانتهاء من التحقيق، مع التوصية بشطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك "بعد خروجه عن السلوك القويم كلاعب يمثل النادي المصري العريق".

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وكان عزب، قد قام عقب تدريب الفريق مساء الخميس، هو وشقيقه، بمساعدة آخرين، بالاعتداء على مقر النادي واقتحام غرف خلع الملابس وكذلك غرفة الجهاز الفني، وتعدى لفظيًا على أعضاء الجهاز ومجلس ادارة النادي.