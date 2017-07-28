تقرير: وزيرة الدفاع اليابانية تعتزم الاستقالة

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اينادا تعتزم الاستقالة وسط تصاعد الانتقادات بسبب التستر المزعوم على تقارير يومية حول القوات اليابانية المنتشرة في جنوب السودان كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وستوجه الاستقالة، إذا ما أعلنت، ضربة قاسية أخرى لحكومة رئيس الوزراء شينزو ابي الذي تراجعت شعبية حكومته لمستويات متدنية وسط سلسلة من الفضائح.

ونقلت وكالة انباء كيودو الاخبارية عن مصادر حكومية لم تكشف عنها القول إن نائب وزيرة الدفاع، تيتشورو كورو، ورئيس اركان الجيش الجنرال توشيا اوكابى يعتزمان الاستقالة أيضا بسبب هذه الفضيحة.

وكانت التقارير اليومية تظهر أن قوات حفظ السلام في جنوب السودان تواجه خطرا كبيرا.

وارسلت اليابان قواتها إلى جنوب السودان في نوفمبر الماضي في أول مهمة منذ أن دفع الائتلاف الحاكم بقيادة آبي بتشريع في عام 2015 يسمح للجيش بالقتال في الحروب في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال نقاد إن هذه التغييرات تنتهك الدستور السلمي للبلاد.

وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.