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امرأتان متهمتان بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تمثلان أمام محكمة في ماليزيا

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مصراوي Masrawy

امرأتان متهمتان بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم تمثلان أمام محكمة في ماليزيا

03:39 ص الجمعة 28 يوليه 2017

امرأتان متهمتان بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تمثلان أمام محكمة في ماليزيا

كوريا الشمالية+ أرشيفية

كوالالمبور- (د ب أ):
مثلت امرأتان متهمتان بقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمام المحكمة العليا الماليزية، اليوم الجمعة، واقتادتهما الشرطة المسلحة وهما ترتديان سترتين واقيتين من الرصاص.

وتتهم الفيتنامية دوان ثى هونج، 29 عاما، والإندونيسية ستي عائشة، 25 عاما، بإلقاء غاز الأعصاب (في إكس) شديد السمية على وجه كيم في مطار كوالالمبور الدولي في فبراير.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من الشرطة، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف المحمول.

ويمكن أن تواجه المرأتان عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهما. وتردد أن المرأتين خدعتا من أجل تنفيذ الهجوم حيث قالتا إنهما كانتا تعتقدان إن الامر عبارة عن مزحة في برنامج تلفزيوني.

ويصنف غاز الأعصاب (في إكس) كسلاح من أسلحة الدمار الشامل من قبل الأمم المتحدة.

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