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«فيفا» يوقع غرامة مالية على الاتحاد القطري بسبب «تميم»

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«فيفا» يوقع غرامة مالية على الاتحاد القطري بسبب «تميم» «فيفا» يوقع غرامة مالية على الاتحاد القطري بسبب «تميم»

التحرير

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض غرامة على اتحاد كرة القدم القطري، بعد أن خالف لاعبو القواعد المناهضة لأي بيانات سياسية، بعرضهم قمصان عليها صور أمير قطر تميم بن حمد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال الموقع الرسمي للفيفا، الخميس، إن لجنة العقوبات فرضت غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري، على لاعبي المنتخب القطري.

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وكان لاعبو قطر قد فاموا بارتداء قمصانًا تحمل صورة تميم، اثناء عملية الإحماء، يوم 13 يونيو الماضي، قبل انطلاق مباراة قطر وكوريا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم، وكذلك ارتدى المشجعون في استاد جاسم بن حمد، قمصانا عليها صور الأمير.

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التحرير

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