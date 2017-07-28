أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

نقل مصاب بحادث مصنع أسمنت أسوان إلى القاهرة لاستكمال العلاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقل مصاب بحادث مصنع أسمنت أسوان إلى القاهرة لاستكمال العلاج

12:27 ص الجمعة 28 يوليه 2017

نقل مصاب بحادث مصنع أسمنت أسوان إلى القاهرة لاستكمال العلاج

ارشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

نُقل المهندس طارق محمد نوح، أحد مصابي حادث مصنع أسمنت أسوان من مستشفى أسوان الجامعي، إلى أحد مستشفيات القاهرة بطائرة خاصة لاستكمال العلاج من الحروق التي أصيب بها، في حادث سقوط مواد خام حارقة عليه، مساء الأحد الماضي.

ويعاني "نوح" من حروق شديدة للغاية تبلغ نسبتها 95%، وجرى نقله بطائرة خاصة على حساب الشركة التي يعمل بها، والتي تقوم بأعمال صيانة داخل مصنع أسمنت أسوان.

من ناحية أخرى، تجمع عدد من عمال مصنع أسمنت أسوان بالقرب من مقر النيابة العامة بمدينة أسوان انتظارًا لوصول زملائهم الذين ألقي القبض عليهم عصر اليوم، بتهمة تحريض العاملين في مصنع الأسمنت على الإضراب عن العمل.

يذكر أن قوات الأمن في أسوان، ألقت، اليوم الخميس، القبض على أكثر من 10 عمال في مصنع أسمنت أسوان، لاتهامهم بوقف العمل بالمصنع طوال الـ 4 أيام الماضية عقب وفاة اثنين من العمال ووجود ثالث في حالة حرجة.

كان اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، تلقى، في وقت سابق، إخطارًا من العميد أشرف عتريس مدير الحماية المدنية في أسوان، بورود بلاغ من عمال مصنع الأسمنت بالكيلو 110 على طريق "أسوان - أبو سمبل"، بإصابة 5 أشخاص داخل مصنع أسمنت أسوان بعد انسكاب مادة حارقة تستخدم في تصنيع الأسمنت على العمال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد وفاة زميلهم الثاني.. إضراب عمال مصنع أسمنت أسوان (صور)

    أخبار

  • مصرع عامل ومحاولة إسعاف 4 آخرين انسكبت عليهم مادة حارقة داخل مصنع

    أخبار

  • لجنة فنية لإنهاء عطل أجهزة التكييف بمستشفى أسوان الجامعي

    أخبار

  • شاب يسدد طعنات سكينه "في قلب والدته" بنهار رمضان بأسوان

    أخبار

إعلان

78a6a43a3b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"