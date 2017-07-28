نقل مصاب بحادث مصنع أسمنت أسوان إلى القاهرة لاستكمال العلاج

أسوان - إيهاب عمران:

نُقل المهندس طارق محمد نوح، أحد مصابي حادث مصنع أسمنت أسوان من مستشفى أسوان الجامعي، إلى أحد مستشفيات القاهرة بطائرة خاصة لاستكمال العلاج من الحروق التي أصيب بها، في حادث سقوط مواد خام حارقة عليه، مساء الأحد الماضي.

ويعاني "نوح" من حروق شديدة للغاية تبلغ نسبتها 95%، وجرى نقله بطائرة خاصة على حساب الشركة التي يعمل بها، والتي تقوم بأعمال صيانة داخل مصنع أسمنت أسوان.

من ناحية أخرى، تجمع عدد من عمال مصنع أسمنت أسوان بالقرب من مقر النيابة العامة بمدينة أسوان انتظارًا لوصول زملائهم الذين ألقي القبض عليهم عصر اليوم، بتهمة تحريض العاملين في مصنع الأسمنت على الإضراب عن العمل.

يذكر أن قوات الأمن في أسوان، ألقت، اليوم الخميس، القبض على أكثر من 10 عمال في مصنع أسمنت أسوان، لاتهامهم بوقف العمل بالمصنع طوال الـ 4 أيام الماضية عقب وفاة اثنين من العمال ووجود ثالث في حالة حرجة.

كان اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، تلقى، في وقت سابق، إخطارًا من العميد أشرف عتريس مدير الحماية المدنية في أسوان، بورود بلاغ من عمال مصنع الأسمنت بالكيلو 110 على طريق "أسوان - أبو سمبل"، بإصابة 5 أشخاص داخل مصنع أسمنت أسوان بعد انسكاب مادة حارقة تستخدم في تصنيع الأسمنت على العمال.