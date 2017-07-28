شومان: الأزهر سيدعم "الأعلى لمواجهة الإرهاب" بكل قوة للقضاء على التطرف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن تشكيل المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب، دفعة قوية لمواجهة التطرف على مختلف مساراته.

وأضاف شومان، في تصريحات صحفية الخميس، أن ما يحدث الآن في مواجهة التطرف والإرهاب، يسير في مسارات منفصلة، فبعض المؤسسات تتولى المواجهة الفكرية وبعضها الأمنية وبعضها الاقتصادية لتجفيف المنابع المالية للإرهابيين، والبعض الآخر يتكفل بالمواجهة التشريعية وأخرى سياسية، دون تنسيق بين هذه المؤسسات ومسارات المواجهة.

وتابع: "المجلس الجديد يجمع بين الجهات المسؤولة عن تلك المسارات، ممثلة في قيادتها العليا، ويترأسه رأس الدولة، مما ييسر مسألة إصدار القرارات النافذة التي تدفع المواجهة على جميع المسارات".

وأضاف شومان: "الأزهر سيدعم المجلس بخبرته الطويلة في مجال المواجهة الفكرية، لتحقيق أهدافه لاسيما مع وجود الإمام الأكبر بنفسه بين الأعضاء، مع رؤيته الواضحة لمشكلة التطرف والإرهاب وكيفية مواجهتها، متمنيًا كل التوفيق والسداد لجهود المجلس للقضاء على هذا السرطان الذي يقوض كل جهود التنمية.