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مجلس الأمن يرحب بنتائج اجتماع السراج وحفتر في باريس

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يرحب بنتائج اجتماع السراج وحفتر في باريس

12:32 ص الجمعة 28 يوليه 2017

مجلس الأمن يرحب بنتائج اجتماع السراج وحفتر في باريس

الرئاسي الليبي ي فائز السراج، والقائد العام للجيش

طرابلس - (أ ش أ)

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي باجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي استضافه في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 25 يوليو الجاري، كما رحَّبوا بالإعلان المشترك الصادر عن هذا الاجتماع.

كما رحَّب أعضاء مجلس الأمن، وفق بيان تلقته "بوابة الوسط" الليبية، مساء اليوم الخميس، بالجهود التي بُذلت مؤخرًا لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين جميع الليبيين.

وحثَّ أعضاء المجلس في بيانهم جميع الليبيين على دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير الحوار السياسي بقيادة الليبيين، معلنين ترحيبهم بتعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثًا أمميًّا جديدًا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في ختام البيان، عن تطلعهم إلى دعم جهود سلامة "الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي في ليبيا".

هذا المحتوى من

Asha

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