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صورة وخبر: رصاص ينتظر المصلين على أبواب الأقصى

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: رصاص ينتظر المصلين على أبواب الأقصى

12:28 ص الجمعة 28 يوليو 2017

صورة وخبر: رصاص ينتظر المصلين على أبواب الأقصى

جنود الاحتلال في الأقصى (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

توجه آلاف الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأٌقصى، الخميس، بعدما رفعت قوات الاحتلال البوابات الإلكترونية التي كانت سببًا في اندلاع التوترات منذ، الأحد قبل الماضي.

لكن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المرابطين فيه مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين إضافة إلى اعتقال أكثر من 100 آخرين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لجنود الاحتلال أمام مسجد قبة الصخرة في باحات الحرم القدسي موجهين أسلحتهم نحو القادمين.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء الخميس، النفير العام مطالباً الجميع بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كي لا يفرض الاحتلال واقعاً جديداً في الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط التماس مع الاحتلال.

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مصراوي Masrawy

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