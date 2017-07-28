العرب اليوم: اقتحام جديد للأقصى والجامعة العربية في اجتماع مستمر

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مئة معتكف فلسطيني داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بعد ساعات من إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من محيط المسجد، فيما رفضت المملكة الأردنية عودة السفيرة الإسرائيلية قبل محاكمة ضابط الأمن الذي قتل مدنيين في العاصمة عمّان، وبشأن الشتباكات بالأقصى أصدرت الجامعة العربية قرارات أبرزها إدانة الاحتلال وانتهاكاته بالقدس ومحاولات تغيير هوية المدينة والمسجد الأقصى.

1 - الاحتلال يعتقل أكثر من ١٠٠ معتكف بـ"الأقصى"

جانب من اشتباكات الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المسجد الأقصى (أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ١٠٠ معتكف داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بينهم حراس، وتمت مصادرة هواتفهم. وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل حارس الأقصى، خالد شراونه، وذلك بعد اقتحام الجيش للمسجد ومحاصرة المصلى القبلي وإطلاق وابل من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت عليهم مما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال مجموعة منهم واحتجازهم عند باب المغاربة.

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2- الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية قبل محاكمة ضابط الأمن

حارس الأمن الإسرائيلي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

أفادت مصادر لقناة "سكاي نيوز" عربية، بأن الأردن قرّر عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، أنه "لا صفقات بشأن حادث السفارة، وأن الدولة فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ في كل ما جرى".

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3- الجامعة العربية تدين الإجراءات الإسرائيلية وتحذر من مساس السيادة الفلسطينية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم

أكد مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. كما أدان كامل الإجراءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية.

كما أدان المجلس المحاولات لتهويد القدس وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتصعيد غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام الاحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض لتغيير الوضع التاريخي والقائم بالأقصى مع الاقتحامات الأخيرة من المسئولين والمتطرفين بدعم وحماية الشرطة.

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4- الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا

قوات سعودية (أرشيفية)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثى باتجاه الطائف. وتشهد اليمن اقتتالًا داخليًا منذ أكثر من عامين بين الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران.

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5- جرحى في قمع الشرطة مسيرات معارضة ضد الاستفتاء

مؤيدون للاستفتاء الموريتاني في مظاهرة بالعاصمة نواكشوط (أ ف ب)

أعلنت المعارضة الموريتانية إصابة العديد من أنصارها لدى استخدام قوات الأمن القوة لتفريق مسيرات نظمتها في نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس.

والمسيرات التي تؤكد الحكومة أنها لم ترخص لها، جرت في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة (جنوب غرب) وعرفات (شمال) تلبية لدعوة اطلقتها "تنسيقية المعارضة الديموقراطية" التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.

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