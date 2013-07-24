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دراسة: الكتابة عن مشكلاتك تعزز جهاز المناعة وتسرع التئام الجروح

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دراسة: الكتابة عن مشكلاتك تعزز جهاز المناعة وتسرع التئام الجروح دراسة: الكتابة عن مشكلاتك تعزز جهاز المناعة وتسرع التئام الجروح

أظهرت دراسة نيوزيلندية حديثة، أن كتابة المشكلات التى يعانى منها الإنسان على الورق يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويسرع عملية التئام الجروح.

وأشارت الدراسة التى أجراها باحثون بجامعة أوكلاند إلى أن الجلد يلتئم ثلاث مرات أسرع عند الأشخاص الذين يكتبون عن تجاربهم الحياتية المؤلمة، مقارنة بالذين يسجلون ببساطة أنشطتهم اليومية.

وطلب الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من 50 مشاركاً من الجنسين الكتابة لمدة 20 دقيقة يومياً، لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وكتبت نصف مجموعة المشاركين عن تجاربهم المزعجة وعبروا عن مشاعرهم العميقة، بينما كتب الباقون عن خطط النشاطات الخاصة بهم لليوم التالى دون التطرق إلى أى مشاعر.

وبعد أسبوعين، أخذ العلماء 4 ملليمترات من جلد جميع المشاركين لتقييم معدلات شفائهم والمقارنة بينها، فوجدوا أنه بعد 11 يوماً، التأمت جروح المجموعة التي عبرت بصدق عن مشاعرها بنسبة 76 بالمائة، مقارنة بـ42 بالمائة للمجموعة الأخرى.

وقال الباحثون، إنه ينبغى إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان التعبير عن مشاعر الألم من خلال الكتابة يمكن أن يحسن نسبة الشفاء عند الأشخاص الذين يعانون من جروح مزمنة أو المرضى الذين يتعافون من الجراحات.

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