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لعنة الصليبي.. «مكي» سابع ضحايا سموحة

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لعنة الصليبي.. «مكي» سابع ضحايا سموحة لعنة الصليبي.. «مكي» سابع ضحايا سموحة

التحرير

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قال محمد عبد الجواد، طبيب نادي سموحة إن الأشعة أثبتت إصابة أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق بالرباط الصليبى والتى بسببها سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر. 

وأضاف طبيب سموحة أن اللاعب سيخضع للجراحة بعد عشرة أيام، نظرًا لسفر الدكتور أحمد عبد العزيز الذى سيجرى العملية إلى الخارج. 

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وأصيب مكي خلال مباراة سموحة الودية أمام الضبعه والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بأربعة أهداف دون رد، ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وتعرض سموحة هذا الموسم لإصابة 6 لاعبين قبل مكي بالرباط الصليبي وهم أحمد تمساح، محمود عزت، ومانسوا كواكو، وعمر سعد، ومحمود السيد، وياسر إبراهيم.

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التحرير

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