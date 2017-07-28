حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

وافق برلمان تركيا على فصل عضوين ينتميان إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، واختبرت إيران بنجاح مركبة فضائية لنقل الأقمار الصناعية، فيما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طائرتي استطلاع وأسلحة للفلبين لمساعدتها ضد داعش.

1 - فصل برلمانيين اثنين مواليين للأكراد في تركيا

البرلمان التركي (أرشيفية)

وافق برلمان تركيا على انهاء ولاية عضوين ينتميان إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، حيث تتواصل عمليات التطهير على الصعيد العسكري والمدني والسياسي في البلاد في أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشلة، التى شهدتها تركيا قبل عام.

وصوت البرلمان لإنهاء ولاية كل من فيصل ساري يلدز وتوغبا هيزر أوزتورك كعضوين في البرلمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دوجان.

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2- إيران تختبر بنجاح مركبة فضائية لنقل الأقمار الصناعية

انطلاق مركبة فضائية (أرشيفية)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم بنجاح اختبار مركبة "سيمرغ" الفضائية القادرة على نقل أقمار صناعية إلى الفضاء. وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أنه تم افتتاح قاعدة "الإمام الخميني" الوطنية الفضائية رسميا اليوم بإطلاق تجريبي للمركبة.

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3- واشنطن تقدم أسلحة للفلبين لمحاربة "داعش"

مقاتل من داعش (أرشيفية)

قدمت الولايات المتحدة طائرتي استطلاع وبدأت، بتسليم الفيليبين أسلحة لمساعدة حليفها الأسيوي في التصدي لتنظيم "داعش" على أراضيه.

وأعلن السفير الأمريكي في مانيلا سونج كيم ووزير الدفاع الفيليبيني ديلفن لورنزانا أن طائرتي "سيسنا" اللتين تقدر كلفتهما مع تجهيزاتهما بأكثر من ثلاثين مليون دولار ستطاردان مقاتلي تنظيم "داعش" وتسيران دوريات على طول الحدود البحرية.

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4- وزير الخارجية الأمريكي ينفي أنباء عن نيته الاستقالة

وزير الخارجية الأمريكية الأمريكي ريكس تيليرسون (أرشيفية)

نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تقارير إعلامية عن اعتزامه الاستقالة بسبب خلافات مع البيت الأبيض. وقال تيلرسون للصحفيين خلال استقباله نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "لن أذهب إلى أي مكان". ووصف تيلرسون علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "جيدة" وانه سيبقى في وظيفته "طالما أن الرئيس يسمح لي".

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5- محكمة كورية جنوبية تصدر حكمها بحق اثنين من مساعدي الرئيسة السابقة

رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك كون هيه (أرشيفية)

أصدرت محكمة في سول، حكمها بحق اثنين من المساعدين السابقين، للرئيسة المخلوعة، باك كون هيه، على خلفية اتهامات بوضع قائمة سوداء تخص الفنانين، لمنعهم من الحصول على دعم الدولة.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن محكمة سول المركزية حكمت على رئيس مكتب سكرتارية الرئاسة السابق، كيم كي-شون، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بإساءة استغلال السلطة والاكراه وشهادة الزور.

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