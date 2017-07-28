رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: هنسكت على اللي بيحصل في فلسطين لإمتى؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وطمس الهوية العربية في هذه المقدسات، لافتًا إلى أن الدول العربية عليها استغلال حالة الوحدة التي تعيشها في الوقت الحالي لصالح القضية الفلسطينية.

طالب عابد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، قادة الدول بالتوجه إلى مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ضد الإرهاب الذي يُرتكب في حقهم، مستكملًا: «كل يوم جرحى وقتلى ومصابين ومحاولة الاستيلاء على أراضيهم وتهويد للقدس».

شاهد أيضا

تابع أنه لا يؤيد فكرة البيانات والشجب التي تتبعها الدول العربية، مشدّدًا على أنه لابد أن يكون هناك تحرك عربي مشترك لحل القضية الفلسطينية، داعيًا إلى اجتماع طارق للقادة العرب من خلال جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف جاد.

تابع: «لحد امتى هنفضل ساكتين؟ فلسطين أرض الرسل والأنبياء، إزاي يحصل عليها كل الانتهاكات دي؟ لن يقبل أي عربي التنازل عن شبر من أرض فلسطين، ويجب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان داخلها وأولها الحق في الحياة وحرية الدين».