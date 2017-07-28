فؤاد علام: سنستأصل التطرف عبر المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

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قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن المجلس مهمته وضع استراتيجية كاملة لكيفية مواجهة الإرهاب محليًا وعربيًا ودوليًا، معقبًا: «وعندما نصل إلى تلك الاستراتيجية سنطلب من كافة الوزراء تنفيذها ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات من أجل القضاء على أفة الإرهاب».

أضاف علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «المجلس سيناقش أي سلبيات تساعد على انتشار فكر الإرهاب والأسلوب الأمثل لمعالجة مثل هذه السلبيات، حيث يجب مواجهة الإرهاب اجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا وتعليميًا، ويتم وضع استراتيجية لكل محور ومعالجته».

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أوضح: «عندنا مشكلة في الأسرة المصرية بسبب الطلاق، الزوج يعمل والزوجة تعمل، الرقابة على الأبناء تنعدم فيسهل جدًا انحرافهم، أو إدمان أحدهم مثلًا، أو تعرضه لانحراف إجرامي، وكل ذلك قد يؤدي إلى الإرهاب، وسيتم وضع استراتيجية للقضاء على هذا المحور، كي يتم القضاء على التطرف من جذوره».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة الرئيس وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.