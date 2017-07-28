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الحكومة عن زيادة أسعار اللحوم: نراقب الأسواق بأدوات مختلفة

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الحكومة عن زيادة أسعار اللحوم: نراقب الأسواق بأدوات مختلفة الحكومة عن زيادة أسعار اللحوم: نراقب الأسواق بأدوات مختلفة

التحرير

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صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة المصرية الأردنية المشتركة كان هامًا، وتناول الموضوعات العالقة بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وقضايا الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم كونه كبيرًا، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك تفكير لأن يتم إنشاء منتدى رجال أعمال مشترك.

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تابع أنه تم توقيع عدد البروتوكولات ومذكرات التعاون في مجالات متنوعة، بينهم لتطوير مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، والتعليم الدولي والتعليم العالي في الفترة من 2017: 2020.

وحول شائعات زيادة اللحوم بالفترة المقبلة؛ قال متحدث الوزراء، إن « حريصة على أن يكون هناك رقابة على الأسواق بأدوات مختلفة، وتحاول الحفاظ على استقرارها من خلال توفير السلع واللحوم بأسعار مناسبة لمواجهة غلاء الأسعار، وستستمر في القيام بهذا الدور».

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التحرير

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