10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحام قوات الاحتلال لصحن مصلى قبة الصخرة المشرفة محاولة للتغطية على هزيمتها، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقامة مراكز تسجيل تحت إدارة أوروبية لطالبي اللجوء، وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ستستمر في جهودها التي لا تتوقف لإحقاق الحق الفلسطيني والحفاظ على الأقصى المبارك، ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنًا، الأسبوع الماضي.

1- خطيب الأقصى: الاحتلال يحاول التغطية على هزيمته

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في عمان في 17 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحام قوات الاحتلال لصحن مصلى قبة الصخرة المشرفة، ومهاجمة المصلين عقب انتهاء صلاة عصر الخميس، محاولة للتغطية على هزيمتها.

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2- ماكرون: يمكن إنشاء مراكز لاجئين في إفريقيا بإدارة أوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقامة مراكز تسجيل تحت إدارة أوروبية لطالبي اللجوء، في الدول الافريقية الآمنة كوسيلة لإدارة أزمة اللاجئين المستمرة.

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- وزير الخارجية القطري: دول "الحصار" لم تتفاعل مع مقترحات واشنطن

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، وأن ما تسميه قطر "دول الحصار" لم تتفاعل مع المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة.

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4- وزير الخارجية الفلسطيني: معركة القدس لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في تونس في 6 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن معركة القدس قد بدأت ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي.

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5- بوتين: التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأمريكا تستطيعان معا حل المشاكل الدولية ومكافحة الإرهاب بفعالية أكبر، وأضاف ـ في الوقت ذاته ـ أن التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية.

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6- وزير خارجية الأردن: الجهود مستمرة للحفاظ على الأقصى

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو في 29 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ستستمر في جهودها التي لا تتوقف لإحقاق الحق الفلسطيني والحفاظ على الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره في مقدمة أولويات الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.

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7- حفتر: لقاء ماكرون يتميز بالجدية وكوبلر كان ألعوبة بأيدي الإخوان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس في 25 يوليو 2017 (أ ف ب)

أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي أن اللقاء المشترك الذي جمعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمبعوث الأمم الجديد إلى ليبيا غسان سلامة في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تميز بالجدية، مضيفًا: "المبعوث السابق مارتن كوبلر كان ألعوبة بأيدي الإخوان المسلمين".

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8- أمين عام الجامعة العربية: ما تقوم به إسرائيل بالأقصى يمكن أن يشعل "حربًا دينية"

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، أن محاولة إسرائيل فرض سيادتها على الحرم القدسي من شأنه إشعال فتيل حرب دينية، مضيفًا: "لا سيادة لدولة الاحتلال على الحرم القدسي أو المسجد الأقصى".

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9- نتنياهو: آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنًا، الأسبوع الماضي، في مستوطنة حلميش بقضاء رام الله، مضيفًا: "لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".

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10- بوتين: أولويتنا في سوريا وقف إراقة الدماء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- أن موسكو تعطي الأولوية في الأزمة السورية لحقن الدماء وإطلاق عملية التسوية السياسية.

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