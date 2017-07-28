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​وزير الكهرباء يفتتح أكبر محطة طاقة شمسية أعلى أسطح مبانٍ تابعة للقطاع الخاص 11:58 م الخميس 27 يوليو 2017

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

القاهرة- (أ ش أ):افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 كيلو وات، باستثمارات تقدر بنحو 3.250 مليون جنيه، وذلك أعلى المبنى الإداري لبنك كريدي أجريكول مصر بالتجمع الخامس، وذلك في احتفالية كبرى بمقر البنك، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.حضر افتتاح المحطة، وفقا لبيان صحفي للوزارة الليلة، فرانسوا إدوارد دريون رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر والعضو المنتدب، ووليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر اليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.من جانبه، أعرب الدكتور محمد شاكر عن سعادته بما شاهده من إنجازات قائلا: "يعد المبنى الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مصر مرجعا للمباني الذكية من حيث التصميم، والذي يحتذى به في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لمواكبته لتوجهات الدولة الرامية إلى ترشيد الاستهلاك وإحلال مصادر جديدة للطاقة، والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة".وأضاف أن الحكومة تسعى إلى الاتجاه نحو الاستغلال الأمثل للطاقة النظيفة، والاتجاه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى عام 2035 التي تهدف للوصول إلى إنتاج 20 في المائة من الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المنتج كليا بحلول عام 2022.وأكد وزير الكهرباء على رؤية ودعم القيادة السياسية لتصبح مصر بما لديها من إمكانيات هائلة مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة.ويبلغ متوسط إنتاج المحطة سنويا 294977 كيلو وات / ساعة، وتسهم المحطة في تغطية استهلاك مبني البنك بنسبة 7 في المائة من معدل استهلاك الطاقة شهريا، بينما تساهم المحطة في تقليل حجم الانبعاثات الضارة بما يعادل 147592 كجم من ثاني أوكسيد الكربون، وقامت بتنفيذ المحطة شركة شنايدر إليكتريك العالمية خلال خمسة أشهر، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمحطة منذ الربع الأول لعام 2017، ويعد مبنى البنك من المباني الرائدة في الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر.من جانبه، رحب السيد فرانسوا إدوارد دريون، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر والعضو المنتدب، بافتتاح الدكتور شاكر للمحطة، قائلا: نفخر بمشاركتنا ودعمنا لمبادرات الدولة الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. كما يأتي تدشين المحطة كدليل ملموس على ثقة البنك في نمو الاقتصاد المصري، وتأكيدا على رغبة البنك في القيام بدور فعال في هذا النمو وذلك من خلال الاستمرار في المساهمة في المشروعات المجتمعية".وأكد رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، إن البنك لديه خطة طموحة لتعميم إنشاء محطات شمسية أعلى أسطح باقي فروع البنك.وأكد المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر اليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن مصر لديها إمكانيات هائلة كى تصبح مركزا إقليميا للطاقة وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، ويعد قطاع الطاقة الشمسية أحد القطاعات الواعدة بمصر، في ظل استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تهدف للوصول إلى إنتاج 20 في المائة من الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المنتج كليا بحلول عام 2022.وأضاف شتا، أن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم إنشاءها أعلى مباني بنك كريدى أجريكول يبلغ إجمالي الطاقة المنتجة منها يوميا 960 كيلو وات، وباستثمارات تقدر بنحو 3.250 مليون جنيه.حضر الاحتفالية عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات بنك كريدى أجريكول، وقيادات شركة شنايدر.

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