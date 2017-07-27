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«خناقة شوارع» بين لاعبي الترجي والمريخ في البطولة العربية

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«خناقة شوارع» بين لاعبي الترجي والمريخ في البطولة العربية «خناقة شوارع» بين لاعبي الترجي والمريخ في البطولة العربية

التحرير

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شهدت مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني، التي تجمع بينهما الأن على ملعب برج العرب، مشادة بين لاعبي الفريقين، وقام الحكم إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء لبكري عبد القادر، لاعب الفريق السوداني.

الأزمة بدأت عندما تدخل عبد القادر، لاعب المريخ السوداني، بعنف على فوساني كوليبالي لاعب نادي الترجي التونسي، وهو ما دفع  أنيس بدر لاعب الفريق التونسي، للاشتباك مع بكري عبد القادر.

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وتعدى أمير كمال، لاعب المريخ السوداني، على أنيس بدر، لاعب الفريق التونسي ليسقط أرضًا هو الآخر ويتدخل الجهاز الطبي للفريق التونسي.

وتسببت تلك المشادة في توقف المباراة أكثر من 5 دقائق، وهو ما دفع إبراهيم نور الدين حكم اللقاء لاحتساب 7 دقائق وقتً بدلاً من الضائع في الشوط الأول.

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