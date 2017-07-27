الاحتلال يعتقل أكثر من ١٠٠ معتكف بـ"الأقصى"

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ١٠٠ معتكف داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بينهم حراس، وتمت مصادرة هواتفهم.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل حارس الأقصى، خالد شراونه، وذلك بعد اقتحام الجيش للمسجد ومحاصرة المصلى القبلي وإطلاق وابل من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت عليهم مما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال مجموعة منهم واحتجازهم عند باب المغاربة.

ووقعت إصابة بالرصاص الحي بالقدم داخل المسجد فيما أصيب العديد جراء اعتداء القوات الخاصة وحرس الحدود على المصلين بالهراوات والعصي.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء الخميس، النفير العام مطالباً الجميع بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كي لا يفرض الاحتلال واقعاً جديداً في الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط التماس مع الاحتلال.