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أمين عام الجامعة العربية: ما تقوم به إسرائيل بالأقصى يمكن أن يشعل "حرب دينية"

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مصراوي Masrawy

أمين عام الجامعة العربية: ما تقوم به إسرائيل بالأقصى يمكن أن يشعل "حرب دينية"

11:17 م الخميس 27 يوليو 2017

القاهرة - (أ ف ب):

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، أن محاولة إسرائيل فرض سيادتها على الحرم القدسي من شأنه إشعال فتيل حرب دينية.

وأضاف: "لا سيادة لدولة الاحتلال على الحرم القدسي أو المسجد الأقصى. لا أحد في العالم يُقر بهذه السيادة، ومحاولة فرضها بالقوة وبحكم الأمر الواقع هو لعبٌ بالنار ولن يكون من شأنها سوى إشعال فتيل حربٍ دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين بكل ما ينطوي عليك ذلك من مخاطر".

وأضاف - خلال اجتماع عاجل للمجلس الوزاري في الجامعة العربية لبحث العنف في القدس: "أدعو دولة الاحتلال إلى أن تقرأ بعناية دروس هذه الأزمة، والرسالة التي تنطوي عليها".

واندلعت احتجاجات دامية منذ أن وضعت إسرائيل أجهزة جديدة للكشف عن المعادن في مداخل الحرم القدسي بعد هجوم في 14 يوليو.

واعتبر الفلسطينيون تلك الخطوة محاولة من جانب إسرائيل لتأكيد سيطرتها على المكان.

ودارت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان، اليوم الخميس، مع دخول الآلاف من المسلمين للصلاة بعد إزالة إسرائيل الاجراءات الأمنية في مداخل الحرم القدسي.

من جهته، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إنه "في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم أصبحت التحديات والمخاطر التي تواجه القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام أكبر من أي وقت مضى بسبب تصاعد الإجراءات الاستعمارية غير القانونية والاستفزازية التي تنتجها سلطات الاحتلال.

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مصراوي Masrawy

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