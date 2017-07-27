أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اقتحام المصلى القبلي بالأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اقتحام المصلى القبلي بالأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

10:44 م الخميس 27 يوليو 2017

اقتحام المصلى القبلي بالأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أصيب العشرات من المرابطين في المصلى القبلي جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم مستخدمين قنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قوات الاحتلال منعت المسعفين من الدخول إلى المسجد الأقصى للوصول إلى الجرحى وإسعافهم.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي في المسجد الأقصى الذي يعتكف فيه المرابطون وكسرت بوابته وقطعت عنه الكهرباء لاخراج المعتكفين فيه.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء الخميس، النفير العام، مطالباً الجميع بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك كي لا يفرض الاحتلال واقعاً جديداً في الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط التماس مع الاحتلال.

وبناءً على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم تجهيز خمس وحدات إضافية من حرس الحدود لتتواجد في القدس، غدا وفرض إجراءات أمنية مشددة تتضمن إغلاق عدد كبير من الطرق بنصب الحواجز وتقييد أعمار المصلين، حيث لن يتم السماح للشبان بالدخول إلى المسجد الأقصى.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمين عام الجامعة العربية: ما تقوم به إسرائيل بالأقصى يمكن أن يشعل

    أخبار

  • خطيب الأقصى: الاحتلال يحاول التغطية على هزيمته

    أخبار

  • الحراك الشبابي بالقدس يعلن "النفير العام"

    أخبار

  • الألمانية: نتنياهو ناقش تبادل المستوطنات مع أمريكا قبل أزمة القدس

    أخبار

إعلان

ca70344c29.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"