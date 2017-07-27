اقتحام المصلى القبلي بالأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

أصيب العشرات من المرابطين في المصلى القبلي جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم مستخدمين قنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قوات الاحتلال منعت المسعفين من الدخول إلى المسجد الأقصى للوصول إلى الجرحى وإسعافهم.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي في المسجد الأقصى الذي يعتكف فيه المرابطون وكسرت بوابته وقطعت عنه الكهرباء لاخراج المعتكفين فيه.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء الخميس، النفير العام، مطالباً الجميع بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك كي لا يفرض الاحتلال واقعاً جديداً في الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط التماس مع الاحتلال.

وبناءً على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم تجهيز خمس وحدات إضافية من حرس الحدود لتتواجد في القدس، غدا وفرض إجراءات أمنية مشددة تتضمن إغلاق عدد كبير من الطرق بنصب الحواجز وتقييد أعمار المصلين، حيث لن يتم السماح للشبان بالدخول إلى المسجد الأقصى.