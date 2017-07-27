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المسئول عن المدارس اليابانية: المصريون لديهم رغبة في إنجاح التجربة

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المسئول عن المدارس اليابانية: المصريون لديهم رغبة في إنجاح التجربة المسئول عن المدارس اليابانية: المصريون لديهم رغبة في إنجاح التجربة

التحرير

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قال البروفيسور الياباني سوجيتا هيروتشي، المسئول عن المدارس اليابانية في ، إن نظام «توكاستو» التعليمي، عبارة عن مجموعة مدارس تُساهم في تنمية مهارات الطفل، موضحًا أن لها دور كبير في تطبيق منظومة التعليم اليابانية في مصر، الأمر الذي يُساهم في بناء شخصية الطالب وزيادة مستوى المعرفة، بهدف خدمة المجتمع.

أضاف هيروتشي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، عبر فضائية «النهار»، أن عدد الطلاب داخل الفصل في المدارس اليابانية، لن يتجاوز 40 طالبًا، موضحًا أن الهدف من التعليم في هذه المدارس سيكون بث روح التعاون في نفوس الطلاب وضرورة خدمة الناس، فضلًا عن أهمية شعورهم بأن المدرسة بمثابة منزلهم الثاني. 

أكد ​الأستاذ بجامعة «أوساكا» اليابانية، أن الأساتذة المصريين، الذين يخضعون لدورات تدريبية على نظام «توكاستو» على قدر عالٍ من الاستيعاب، ولديهم حماس شديد بهدف نجاح هذه التجربة في مصر، لافتًا إلى أنه كان يعتقد أن مصر تختلف عن اليابان ثقافيًا وحضاريًا، لكنه اكتشف أن الشعب المصري لديه نفس رغبة نظيره الياباني تجاه النجاح، متوقعًا بتفوق «توكاستو» في نسخته المصرية بعد فترة من الوقت. 

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أشار مدير وحدة تعليم «توكاستو»، إلى ظاهرة هروب بعض الطلاب من المدارس المصرية، والتي انتشرت مؤخرًا، قائلًا إنه من الضروري على الطالب أن يكون مُدركًا بأنه يُمارس سلوكًا غير مشروع، عند الهروب من المدرسة، موضحًا أن معالجة هذه الظاهرة يكون من خلال وجود إرادة ورغبة حقيقية في الإصلاح، والسعي نحو ممارسة أنشطة مُختلفة تُساهم في تنمية مهارات الطالب.

أوضح أن نظام «توكاستو» سيُساهم في مواجهة هروب الطلاب بشكل تدريجي، لكنه يتطلب جهدا كبيرا ومواجهة التحديات، لافتًا إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة في اليابان أيضًا لكن بشكل مُختلف، حيث إن المدارس هناك تهتم أكثر بالمعرفة والقيم والأخلاق، مؤكدًا على أهمية وجود بروتوكول بين المدارس وأصحاب المراكز التعليمية، من أجل مواجهة هذه الظاهرة، فضلًا عن وجود حد أدنى من التعليم داخل المدرسة.

 

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التحرير

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