خالد عكاشة: الأعلى لمكافحة الإرهاب لن يكون استشاريا.. ومتفائل للغاية

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قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مساء اليوم الخميس، إن الجميع يأمل بأن يقوم المجلس بدور حقيقي فاعل في مجابهة التطرف، لافتًا إلى أن الإعلان عن الاجتماع الأول سيكون الأسبوع المقبل.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أنه «متفائل للغاية بإنشاء المجلس، خاصةً أنه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن أن اختيار أعضاء المجلس كان جيدًا، ما يُعطي له زخم تنفيذي، حيث أنه يوجد ممثل للمخابرات، وللداخلية، والتعليم، والتعليم العالي، وغير ذلك من الممثلين».

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وأكد أن الأعلى لمكافحة الإرهاب لن يكون استشاريًا، مشيرًا إلى أنه سيكون منفتحًا على المؤسسات الثقافية ولن يكون منغلق على الإطلاق، موضحًا أن أول أهدافه في المجلس هو وضع خريطة معرفية للمناطق التي تشهد شكلًا متقدمًا من التطرف والعمل المسلح.