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قوات الاحتلال تكسر بوابة العيادة الطبية بـ"الأقصى

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مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تكسر بوابة العيادة الطبية بـ"الأقصى

10:44 م الخميس 27 يوليو 2017

المسجد الاقصي

رام الله - (أ ش أ):

قامت قوات الإحتلال بمحاصرة العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى الذي يعتكف فيه المرابطون وكسرت بوابته وقطعت عنه الكهرباء لاخراج المعتكفين فيه.

وقال شهود عيان إن قوات الإحتلال استخدمت قنابل الصوت في إرهاب المعتكفين في المصلى القبلي وتحاول إخراجهم بالقوة واعتقال عدد منهم.

وكان الآلاف من المرابطين في محيط الأقصى قد صلوا العشاء، في حين منعت قوات الاحتلال مئات الشبان من دخول الأقصى عند باب الأسباط، ووصل عدد المصابين حتى الآن 112 مصابا، بينما الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول الى باب الساهرة وباب الأسباط.

وبناء على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم تجهيز خمس وحدات إضافية من حرس الحدود لتتواجد في القدس، غدا وفرض إجراءات أمنية مشددة تتضمن إغلاق عدد كبير من الطرق بنصب الحواجز وتقييد أعمار المصلين، حيث لن يتم السماح للشبان بالدخول إلى المسجد الأقصى.

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مصراوي Masrawy

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