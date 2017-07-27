كيف سيكون تشكيل الـ6 الكبار في «البريميرليج» الموسم المقبل؟

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تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية مجموعة من الصفقات القياسية، آخرها ضم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، بينجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق موناكو، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في العالم.

وضرب جوارديولا منذ قدومه للسيتي الرقم القياسي للمدافعين في العالم ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى حين ضم الموسم الماضي الإنجليزي جون ستونز من صفوف إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، وكانت المرة الثانية، بتعاقده خلال الميركاتو الجاري مع كايل ووكر من صفوف توتنهام هوتسبير مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ليضربه الرقم للمرة الثالثة مع ميندي.

وتمكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد من اقتناص البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما ضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا.

من جانبه ضم الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، كل من انطونيو روديجير من صفوف روما مقابل 33.3 مليون جنيه إسترليني، والإسباني ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما ضم كاباليرو في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

من جانبها استعرضت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تشكيل الـ6 الكبار«أرسنال - تشيلسي - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - ليفربول - توتنهام هوتسبير» في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، نبرزهم لكم في السطور التالية:

أرسنال: 3-4-3

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: روب هولدينج - لوران كوشيلني - سياد كولاسيناك.

خط الوسط: هيكتور بيليرين - آرون رامزي - جرانيت تشاكا - أليكس تشامبرلين.

خط الهجوم: مسعود أوزيل - الكسندر لاكازيتي - اليكسيس سانشيز.

تشيلسي: 3-4-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر - ديفيد لويز - جاري كاهيل.

خط الوسط: سيزار ازبيليكويتا - تيموي باكايوكو - نجولو كانتي - ماركوس الونسو.

خط الهجوم: بيدرو - ألفارو موراتا - ايدين هازارد.

ليفربول: 4-3-3

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حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ناثانييل كلاين - جويل ماتيب - ديان لوفرين - جيمس ميلنر.

خط الوسط: آدام لالانا - جوردان هندرسون - فيليب كوتينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني.

مانشستر سيتي: 4-2-3-1

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر - فينسان كومباني - جون ستونز - ميندي.

خط الوسط: فرناندينهو - دافيد سيلفا - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - ليروي سان.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس.

مانشستر يونايتد: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: فالنسيا - فيكتور لينديلوف - ايريك بايلي - دالي بليند.

خط الوسط: بوجبا - أندير هيريرا - جيسي لينجارد - هنريك مخيتريان - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

توتنهام هوتسبير: 4-2-3-1

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير - يان فيرتونخين - توبي الديرفيريلد - داني روز.

خط الوسط: موسى ديمبيلي - فيكتور وانياما - كريستيان ايركسن - ديلي ألي - سون هيونج مين.

خط الهجوم: هاري كين.