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مجلس جامعة كفر الشيخ يقرر بدء التحويلات أول أغسطس

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مجلس جامعة كفر الشيخ يقرر بدء التحويلات أول أغسطس مجلس جامعة كفر الشيخ يقرر بدء التحويلات أول أغسطس

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ بجلسته رقم (95) المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة استمرار تطبيق العلاج الطبى لطلاب كليات جامعة كفر الشيخ فى العام الجامعى 2013/2014 بمستشفيات جامعة طنطا والإدارة الطبية بنفس القواعد المعمول بها فى العام الجامعى 2012/2013م لحين تجهيز مستشفى الجامعة بكفر الشيخ.
> كما وافق المجلس على تحديد موعد بدء أعمال التحويل ونقل القيد والقبول على مستوى كليات الجامعة اعتبارا من أول أغسطس 2013م وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لهذا العام الجامعى 2013/2014م ووافق على اعتماد نتائج كليات الجامعة.

وكرم مجلس الجامعة الدكتور السيد عبده سليم عميد كلية التربية النوعية لبلوغه السن القانونى وتم تكليف الأستاذ الدكتور السيد أحمد أحمد النشار الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال ومهام عميد كلية التربية النوعية للعام الأكاديمى 2013/2014 أو لحين استكمال شروط إجراء انتخابات بالكلية.

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