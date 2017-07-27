ضبط 873 قضية و20 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

كتب – علاء عمران وسامح غيث:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على مدار 7 أيام، في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 873 قضية، و20 تشكيلا ضمت 62 متهما ارتكبوا 49 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجين هارب و55 متهما هاربا من أحكام المراقبة، وكشف غموض 54 حادثا (20 قتل عمد، و16 سرقة بالإكراه، و6 هتك عرض، و2 اغتصاب، و3 انتحال صفة، و7 حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 83 متهما.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.