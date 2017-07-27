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الألمانية: نتنياهو ناقش تبادل المستوطنات مع أمريكا قبل أزمة القدس

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مصراوي Masrawy

الألمانية: نتنياهو ناقش تبادل المستوطنات مع أمريكا قبل أزمة القدس

10:17 م الخميس 27 يوليو 2017

الألمانية: نتنياهو ناقش تبادل المستوطنات مع أمريكا قبل أزمة القدس

نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

كشف تقرير اخباري، اليوم الخميس،أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرةـ فكرة اعادة تحويل مسار خط الحدود في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.

وذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي أنه جرى مناقشة الخطة في اتصال هاتفي بين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ، جاريد كوشنر وجيسون جيرينبلات.

وأضافت في تقريرها، الذي اوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الخطة تتضمن تضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، في حين جعل منطقة وادي عارة العربية الإسرائيلية المكتظة بالسكان جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

واذا كان ذلك صحيحا، فيما لم يرد تأكيد فوري من ديوان نتنياهو ، فإن هذا يعني أن نتنياهو يكون قد تبنى اقتراحا طرحه منذ سنوات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان .

من جهة أخرى ، اعرب سياسيون من عرب اسرائيل عن معارضتهم الشديدة لأي خطط لإعادة رسم الخريطة بحيث يصبح الكثير من العرب الإسرائيليين مواطنين في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقالت القناة التليفزيونية أن الاتصال الهاتفي جرى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة بشأن المسجد الاقصي.

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مصراوي Masrawy

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