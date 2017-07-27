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إيناسيو: كنت أتمنى البقاء مع الزمالك.. واللاعب المصري مؤهل للاحتراف

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إيناسيو: كنت أتمنى البقاء مع الزمالك.. واللاعب المصري مؤهل للاحتراف إيناسيو: كنت أتمنى البقاء مع الزمالك.. واللاعب المصري مؤهل للاحتراف

التحرير

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عبر البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك، عن سعادته للعمل داخل القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.

وقال إيناسيو في تصريحات صحفية عقب فسخ تعاقده بالتراضي مع : "سعيد بالعمل، في الزمالك، وكنت أتمنى البقاء هنا فترة طويلة، وحصد البطولات مع النادي".

وأضاف: "واجهنا صعوبات كثيرة، وكانت هناك فترات جيدة، لكن النتائج لم تخدمنا".

وعن الجلسة بينه وبين رئيس النادي، قال: "الاجتماع تم بصورة حضارية رائعة، وأشكر الجميع هنا".

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وواصل المدير الفني السابق للزمالك حديثة عن اللاعب المصري، قائلاً: "اللاعب المصري مؤهل للعب في أوروبا، والنجاح في الاحتراف، لكن ينقصه بعض الأمور الخاصة".

وتابع إيناسيو حديثة حول مستقبله التدريبي: "تركيزي كان منصب مع فريق الزمالك، وبالتالي ضاع مني العديد من الفرص التدريبية، نظراً لأننا في فترة بداية الموسم الجديد".

وأختتم تصريحاته: "نصيحتي لأي مدير فني برتغالي يأتي إلى ، بأن يركز في كافة الأمور، وخاصة الشروط والألتزامات في العقود".

وفسخ الزمالك تعاقده مع إيناسيو بالتراضي مقابل حصوله على مليون و140 ألف جنيه هي قيمة شهر ونصف من راتبه، بعد أن تنازل عن جزء من الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته راتب 3 شهور.

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التحرير

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