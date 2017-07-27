تعرف على «القطار السريع» المرشح لتدريب الزمالك

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أفادت تقارير يونانية اليوم الخميس، أن نادي الزمالك وضع في حاساباته المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، من اجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي إيناسيو، الذي رحل عن تدريب القلعة البيضاء اليوم الخميس.

حيث ذكرت صحيفة «كونترا» اليونانية أن الزمالك ضمن أحد الأندية المعروضة على دونيس، مشيرة إلى أن المدرب اليوناني متواجد حاليًا في أثينا في إجازة مفتوحة.

وأضافت الصحيفة أن هناك جلسة جمعت بين دونيس وأحد ممثلى نادى الزمالك، في أحد فنادق العاصمة اليونانية "أثينا"، مشيرة إلى أن الزمالك أبدى استعداده لدفع راتب سنوى قدره مليون يورو لإقناع دونيس بتدريب "الأبيض".

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي السيرة الذاتية للمدرب اليوناني.

- من هو جورجيوس دونيس؟

جوجيورس دونيس، هو لاعب كرة قدم يوناني سابق، ومدرب حالي يبلغ من العمر 47 عامًا، ولد في ألمانيا الغربية عام 1969، وظل متواجدًا في مدينة فرانكفورت حتى أن وصل إلى سن السادسة، قبل أن يقرر والديه العودة مرة أخرى إلى الوطن "اليونان".

- مسيرته الأحترافية.

بدأ دونيس مسيرته كلاعب وسط عام 1990 مع نادي باس جيانيا، خاض معه 52 مباراة سجل خلالهما 7 أهداف، وبعد عام واحد من النجاح، أنتقل دونيس إلى نادي باناثينايكوس عام 1991، وشارك في 107 مباراة، سجل خلالهما 31 هدفًا، وأحبته جماهير النادي وأطلقوا عليه لقب القطار السريع، حيث كانت جماهير باناثينايكوس معروفة بإطلاق الألقاب على لاعبي فريقها.

وفي 5 يونيو عام 1996 ساعد دونيس ناديه في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نادي أياكس الهولندي، لينتقل إلى نادي بلاكبيرن الإنجليزي مجانًا عام 96، ليصبح دونيس أول لاعب يوناني يلعب في الدوري الإنجليزي، ولم يشارك دونيس كثيرًا مع بلاكبيرن سوى في 22 مباراة سجل فيهما هدفين، وكان أول هدف أحرزه ضد نادي إيفرتون وتلقى فريقه الهزيمة بنتيجة 3-2.

ثم عاد دونيس إلى وطنه عام 1997، ليلعب ضمن صفوف نادي اثينا، وشارك معه في 30 مباراة، سجل خلالهم هدفين.

وفي عام 1998 عاد دونيس إلى إنجلترا مرة خرى ليلعب ضمن ضفوف فريق شيفيلد يونايتد لمدة عام، ليخوض معهم 7 مباريات، ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا، قبل أن ينتقل إلى نادي هدرسفيلد تاون عام 1999، وشارك معهم في 21 مباراة، ثم قرر دونيس عام 2000 أن ينهي مسيرته داخل وطنه، ليعود إلى نادي اثينا مرة أخرى، ويخوض معهم 13 مباراة، لتتوقف المسيرة الأحترافية لدونيس عام 2001.

- مسيرته مع المنتخب.

شارك دونيس في أول مباراة له بقميص المنتخب اليوناني في 22 ديسمبر عام 1991، في مباراة ضد منتخب مالطا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 92، وخاض دونيس مع منتخب بلاده 24 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف.

- مسيرته كمدرب.

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بدأ المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مسيرته التدريبية كمدرب في عام 2002 مع نادي ليساكوس اليوناني لمدة عامين، وخاض معهم 47 مباراة، تمكن من الفوز في 29 مباراة، وتعادل في 11 وخسر في 7 مباريات، حيث وصل نسبة نجاحة إلى 61.7% .

ومن بعدها انتقل لتدريب نادي لاريسا في 2004، واستمر معهم أربع سنوات وتمكن الفريق في عهده أن يسجل 152 هدفًا ويفوز في 63 مباراة ويتعادل في 40 مباراة وُيهزم في 49 مباراة، ووصلت نسبة نجاحه مع الفريق 41.45%.

وفي عام 2008، تولى تدريب ناديه الذي لعب فيه نادي أيك اثنيا، في مدة لا تزيد عن 6 أشهر أحرز الفريق خلال قيادته 13 هدفا وفاز الفريق في 4 مباريات وتعادل 7 مباريات وخسر مبارتين، ونسبة النجاح كانت ضعيفة حيث وصلت لـ 30.77%.

ومع صيف 2009 تولى تدريب نادي اتروميتوس اليوناني، ليمكث معه حوالي 3 سنوات أحرز الفريق خلال تحت قيادته 111 هدفا وفاز الفريق في 40 مباراة وتعادل 38 مباراة وهزم في 33 مباراة، ونسبة النجاح كانت ضعيفة أيضا حيث وصلت إلى 36.0 % .

وفي صيف 2012 تولى تدريب باوك اليوناني عام وحيد، وخاض معه 42 مباراة وتعادل في 9 وخسر في 7 مباريات، وسجل الفريق 42 هدفًا، ونسبة نجاحه وصلت إلى 62%، لينفصل عن نادي باوك،ويتعاقد مع أبويل القبرصي في 11 أكتوبر 2013، ويخوض معهم 61 مباراة، فاز في 35 وتعادي في 14، وخسر في 12مباراة لتصل نسبة نجاحه إلى 57,38.

وفي 4 مارس عام 2015، تولى دونيس تدريب فريق الهلال السعودي، ويخوض معهم 66 مباراة، فاز الفريق خلالهما في 45 مباراة، وتعادل في 11، وخسر في 10، ووصلت نسبة نجاحه إلى 68,18%.

وكانت أخر محطات المدرب اليوناني فريق الشارقة الأماراتي، حيث تولى تدريب الفريق في 28 يوليو 2016، ويخوض معه 11 مباراة، تمكن من الفوز في 4ـ وتعادل في مباراةـ وتلقى الهزيمة في6 أخرين، لتصل نسبة نجاحه مع الفريق الأمارتي إلى 36,36%.



- ألقابه كلاعب.

فاز بلقب الدوري اليوناني مرتين مع فريق باناثينايكوس، أعوام 1994-95، 1995-96، وحصل ايضًا على بطولة كأس اليونان 3 مرات أعوام 1992–93, 1993–94, 1994–95، وكأس السوبر اليوناني مرتين عام 1993، 1994.



- القابه كمدرب.

حصل على لقب كأس اليونان عام 2006-2007، عندما كان يتولى تدريب فريق لاريسا.

ومع نادي اتروميتوس حصل على لقب كأس اليونان مرتين أعوام 2010-11، 2011-12.

وحصل مع أبويل القبرصي على بطولة الدوري عام 2013-14، والكأس عام 2013-14.

ومع فريق الهلال السعودي، تمكن من الفوز بلقب كأس الملك عام 2015، والسوبر السعودي من نفس العام، وكأس ولي العهد عام 2015-16.