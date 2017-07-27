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هشام محمد: لن أنسى موقف أبو تريكة معي

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هشام محمد: لن أنسى موقف أبو تريكة معي هشام محمد: لن أنسى موقف أبو تريكة معي

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كشف هشام محمد المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي، عن موقف رائع له مع محمد أبو تريكة، نجم النادي الاهلي المعتزل، معه خلال فترة تواجدهما معًا في القلعة الحمراء.

وقال لاعب الأهلي الجديد، في تصريحاته لبرنماج " الأهلي"، المذاع على فضائية الأهلي: "أبو تريكة طلب مرافقتي في الغرفة عندما تم تصعيدي للفريق الأول بالأهلي".

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وأضاف: "كابتن أبو تريكة احتضني كثيرًا لحظة صعودي للفريق الأول، وعندما علم أقاربي أنني معه في الغرفة تواصل الكثير معه عن طريقي".

وانضم هشام محمد لصفوف القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، قادما من فريق للمقاصة مقابل 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة لاعبين من الأهلي للفريق الفيومي

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التحرير

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