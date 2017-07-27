أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مدير أمن قنا لمصراوي: مرتكب مذبحة فاو مهتز نفسيا ولا توجد شبهة جنائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن قنا لمصراوي: مرتكب مذبحة فاو مهتز نفسيا ولا توجد شبهة جنائية

10:06 م الخميس 27 يوليو 2017

مدير أمن قنا لمصراوي: مرتكب مذبحة فاو مهتز نفسيا ولا توجد شبهة جنائية

اللواء صلاح الدين حسان

كتب – فتحي سليمان:

قال اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إن مرتكب حادث مذبحة "فاو" وقتل أسرته، مهتز نفسياً، واعتاد الذهاب إلى أحد الأطباء لتلقي العلاج.

وكان مزارع قد أنهى حياة نجله وزوجته وزوجة نجله -اليوم الخميس- وأصاب أحفاده بعدما أطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قبل أن يقدم علي الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه بناحية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

وأوضح مدير الأمن في تصريحات خاصة لمصراوي، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، مؤكدا أنه تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، والطفلين لتلقي العلاج بمستشفى قنا العام.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة دشنا بلاغا بأن مزارعا يدعى "محمد ح." 65 سنة، قتل نجله "أحمد" 37 سنة، وزوجته وزوجة نجله وإصابة أحفاده "فاطمة" 4 سنوات، وشقيقها "محمد" 3 سنوات بطلقات نارية قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النيران على نفسه بمنزله بمنطقة فاو بحري، التابعة لمركز دشنا.

وقررت نيابة مركز دشنا انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين، وطلبت تحريات المباحث، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أحد المتهمين بقتل شاب في إمبابة

    أخبار

  • المحكمة التأديبية ترفض إلزام وزير الداخلية بسداد 250 ألف جنيه تعويضا

    أخبار

  • تعرف على شروط الالتحاق لكلية الشرطة

    أخبار

  • ملامح حركة تنقلات الداخلية.. الإطاحة بـ6 مُدراء و800 ضابط

    أخبار

إعلان

773d76f488.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"