مدير أمن قنا لمصراوي: مرتكب مذبحة فاو مهتز نفسيا ولا توجد شبهة جنائية
مدير أمن قنا لمصراوي: مرتكب مذبحة فاو مهتز نفسيا ولا توجد شبهة جنائية
10:06 م الخميس 27 يوليو 2017
اللواء صلاح الدين حسان
كتب – فتحي سليمان:
قال اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إن مرتكب حادث مذبحة "فاو" وقتل أسرته، مهتز نفسياً، واعتاد الذهاب إلى أحد الأطباء لتلقي العلاج.
وكان مزارع قد أنهى حياة نجله وزوجته وزوجة نجله -اليوم الخميس- وأصاب أحفاده بعدما أطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قبل أن يقدم علي الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه بناحية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.
وأوضح مدير الأمن في تصريحات خاصة لمصراوي، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، مؤكدا أنه تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، والطفلين لتلقي العلاج بمستشفى قنا العام.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة دشنا بلاغا بأن مزارعا يدعى "محمد ح." 65 سنة، قتل نجله "أحمد" 37 سنة، وزوجته وزوجة نجله وإصابة أحفاده "فاطمة" 4 سنوات، وشقيقها "محمد" 3 سنوات بطلقات نارية قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النيران على نفسه بمنزله بمنطقة فاو بحري، التابعة لمركز دشنا.
وقررت نيابة مركز دشنا انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين، وطلبت تحريات المباحث، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.
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