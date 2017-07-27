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القرموطي بالعبرية: إسرائيل لا رادع لها.. ونحن أضعف مما نتخيل

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القرموطي بالعبرية: إسرائيل لا رادع لها.. ونحن أضعف مما نتخيل القرموطي بالعبرية: إسرائيل لا رادع لها.. ونحن أضعف مما نتخيل

التحرير

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قدّم الإعلامي جابر القرموطي، برنامجه «لآخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، باللغة العبرية، مهاجمًا الكيان الإسرائيلي.

وقال القرموطي، «إسرائيل واحدة من أسوأ دول العالم، ومن أسوأ الأنظمة في العالم، هي الدولة الوحيدة التي تحتل أرضًا ليست أرضها، وقائمة على أرض ليست أرضها، وهي الدولة الوحيدة في العالم اللي فوق مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وأي مؤسسة أخرى».

أضاف: «إسرائيل لا تحترم قرار، وتمارس أسوأ أنواع الاضطهاد ضد حقوق الإنسان، دولة تُكرم القتلة، تقوم على السلاح والقتل والدم.. هي دي إسرائيل.. دولة فوق القانون ولا يوجد لها رادع حتى الآن».

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تابع: «إسرائيل بما تفعله في الأقصى تستعرض قوتها.. بتقولنا أنا أقوى منكم، وللأسف نحن أضعف بكثير مما نتخيل، إحنا في أسوأ وضع عربي، وأسوأ تقارب عربي، إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ الوضع أسوأ بكثير مما نتخيل».

 

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التحرير

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