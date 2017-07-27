التموين: احتياطي القمح يكفي لمنتصف فبراير 2018

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، مساء الخميس، إن الوزارة تؤمن احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الدولة نفذت التزامها أمام مواطنيها بتوفير 5 ملايين و91 ألف طن احتياطي استراتيجى من القمح.

أضاف رمضان، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، أن احتياطي القمح يكفي حتى منتصف شهر فبراير 2018، موضحًا أن مصر من أعلى الدول التي تستورد القمح، وهو أمر ليس جيدًا، مؤكدًا أن الحل هو ترشيد الاستهلاك، والاستفادة من الإنتاج المحلي.

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تابع: «موسم القمح هذا العام كان موسمًا نظيفًا بنسبة 100%، هناك إجراءات تم اتخاذها من أجل وصول المحصول إلى نقطة جيدة للغاية».