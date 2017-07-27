رخا حسن: إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي

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قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخميس، إن إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في المسجد الأقصى لليهود للصلاة به، كما حدث بالمسجد الإبراهيمي، وذلك تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي الذين يدعوا أنه كان موجودًا.

وأضاف حسن، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، أن اليونسكو صرحت مؤخرًا أن القدس تراث إسلامي فلسطيني وليس لليهود أثر فيه، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لإثبات سيطرتها على المسجد، وذلك من خلال وضع بوابات إلكترونية أمام الأقصى.

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وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لبناء الهيكل اليهودي في نفس مكان المصلى الآموي، موضحًا أن إسرائيل تحاول استفزاز الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت في المرتبة العاشرة من اهتمامات العرب.