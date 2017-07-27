أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رخا حسن: إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي

Google+ Print
رخا حسن: إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي رخا حسن: إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخميس، إن إسرائيل تسعى لتخصيص مكان في المسجد الأقصى لليهود للصلاة به، كما حدث بالمسجد الإبراهيمي، وذلك تمهيدًا لبناء الهيكل اليهودي الذين يدعوا أنه كان موجودًا.

وأضاف حسن، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، أن اليونسكو صرحت مؤخرًا أن القدس تراث إسلامي فلسطيني وليس لليهود أثر فيه، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لإثبات سيطرتها على المسجد، وذلك من خلال وضع بوابات إلكترونية أمام الأقصى.

شاهد أيضا

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لبناء الهيكل اليهودي في نفس مكان المصلى الآموي، موضحًا أن إسرائيل تحاول استفزاز الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت في المرتبة العاشرة من اهتمامات العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء