أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مختار نوح: الإخوان موجودين في كل مفاصل الدولة حتى التليفزيون

Google+ Print
مختار نوح: الإخوان موجودين في كل مفاصل الدولة حتى التليفزيون مختار نوح: الإخوان موجودين في كل مفاصل الدولة حتى التليفزيون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مختار نوح، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الإخوان يريدون السيطرة على النقابات، مستكملًا: «حتى الآن في نقابة المهندسين لما أجي أنفذ حكم الموظفين بيحاولوا يعطلوه، لأنهم إخوان وبيعتبروني عدو لهم».

وأضاف نوح، خلال حواره ببرنامج «كرسي الاعتراف»، عبر فضائية «المحور»، أن الإخوان ما زالوا موجودين في كل مفاصل الدولة، مستطردًا: «في المدارس والإعلام، بل أنهم في التليفزيون الوطني أيضًَا».

شاهد أيضا

وتابع أن التنظيم السري للجماعة نظم ثورة 25 يناير في اليوم الرابع، مضيفًا: «التنظيم أطلق أوامره واتفق مع الأمريكان وقطر»، لافتًا إلى أنه أخبر الرئيس المعزول محمد مرسي، بأنه سيسقط في خلال عام واحد من توليه، وهو ما حدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء