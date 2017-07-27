مختار نوح: الإخوان موجودين في كل مفاصل الدولة حتى التليفزيون

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قال مختار نوح، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الإخوان يريدون السيطرة على النقابات، مستكملًا: «حتى الآن في نقابة المهندسين لما أجي أنفذ حكم الموظفين بيحاولوا يعطلوه، لأنهم إخوان وبيعتبروني عدو لهم».

وأضاف نوح، خلال حواره ببرنامج «كرسي الاعتراف»، عبر فضائية «المحور»، أن الإخوان ما زالوا موجودين في كل مفاصل الدولة، مستطردًا: «في المدارس والإعلام، بل أنهم في التليفزيون الوطني أيضًَا».

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وتابع أن التنظيم السري للجماعة نظم ثورة 25 يناير في اليوم الرابع، مضيفًا: «التنظيم أطلق أوامره واتفق مع الأمريكان وقطر»، لافتًا إلى أنه أخبر الرئيس المعزول محمد مرسي، بأنه سيسقط في خلال عام واحد من توليه، وهو ما حدث.