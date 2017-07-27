حمدي بخيت: اندهشت من غياب وزير الثقافة عن تشكيل "الأعلى للإرهاب"

كتبت- مروة شوقي:

أعرب اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، عن اندهاشه من غياب وزير الثقافة، حلمي نمنم، ضمن تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب الذي صدر أمر رئاسي أمس الأربعاء بتشكيله، قائلًا: "كان يجب وجود الوزير حلمي النمنم ضمن أعضاء المجلس لأهمية الثقافة في إحياء التراث والحفاظ عليه".

وتابع بخيت، في تصريح لمصراوي، الخميس: "تم الاستعاضة عن وزير الثقافة بالفنان محمد صبحي إلاّ أن محاربة الإرهاب ليست بالفن فقط، فهناك أمور تتعلق بالفكر والثقافة يجب الانتباه لها ودراستها ضمن التصدي للفكر المتطرف".

وعن المهام التي سيضعها المجلس على عاتقه، أوضح عضو لجنة الدفاع أن وضع استراتيجية قومية ل هي الأهم، يعقبها تحديد السياسات التي سيتم اتباعها في كافة المجالات الأمنية والإعلامية والثقافية والدينية والتكنولوجية، ثم متابعة تنفيذ تلك السياسات وتطويرها من وقت لآخر، وهو ما يقتضي التعاون مع دول أخرى في هذا المجال.

وكان الرئيس السيسي أصدر أمس الأربعاء، قرارًا برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبدالمنعم السعيد، والدكتور محمد صابر عرب، والدكتور أحمد عكاشة، ومحمد رجائي عطية، وفؤاد علام والفنان محمد صبحي، وضياء رشوان، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس، وخالد عكاشة.