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تحرير 193 ألف مخالفة مرورية بالعاصمة خلال شهر يوليو

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مصراوي Masrawy

تحرير 193 ألف مخالفة مرورية بالعاصمة خلال شهر يوليو

09:42 م الخميس 27 يوليو 2017

تحرير 193 ألف مخالفة مرورية بالعاصمة خلال شهر يوليو

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مرورية أعلى محاور وميادين العاصمة؛ لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، ومنع وقوع أي .

وخلال شهر يوليو الجاري، تم ضبط 193 ألف مخالفة مرورية منها تحرير 4903 محاضر تصالح فوري، سحب 792 رخصة، 1438 مخالفة انتظار خاطئ، 1352 مخالفة تعطيل حركة المرور، 722 مخالفة ملصقات ومعلقات، وحجز 64 سيارة، و61 ألفا و778 مخالفة متنوعة، و87743 مخالفة نموذج 125.

في مجال ضبط سيارات النقل المخالفة لقرار المحافظ، تم سحب تراخيص 688 سيارة، وتحرير 1880 مخالفة نموذج 125، و9269 مخالفة دراجات بخارية، ورصد 569 توك توك مخالف لقرار سيره بالمحاور والميادين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، اليوم الخميس، إضافة إلى انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور تنفيذا لتعليمات اللواء علاء متولي، مدير الادارة العامة لمرور القاهرة؛ للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات.

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