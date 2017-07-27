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انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث مزارع و3 من أسرته في دشنا

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مصراوي Masrawy

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث مزارع و3 من أسرته في دشنا

09:12 م الخميس 27 يوليو 2017

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث مزارع و3 من أسرته في دشنا

ارشيفية

قنا - (أ ش أ)

قررت نيابة مركز دشنا اليوم انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث مزارع وزوجته ونجله وزوجة نجله لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي السلاح المستخدم في الجريمة وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل لمسرح الواقعة لمعاينة الجثث.

كان مزارع قد أنهى حياة نجله وزوجته وزوجة نجله - اليوم الخميس - وإصابة طفلين بعدما أطلق عليها وابل من الأعيرة النارية قبل أن يقدم علي الانتحار بإطلاق النيران على نفسه بناحية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بقيام مزارع يدعي "محمد ح." 65 عامًا بقتل نجله "أحمد" 37 عاما وزوجته وزوجة نجله وإصابة أحفاده "فاطمة" 4 سنوات وشقيقها "محمد" 3 سنوات بطلقات نارية قبل أن يقدم علي الانتحار بإطلاق النيران على نفسه بمنزله بناحية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من مرض نفسي ويعالج بالأدوية النفسية فتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دشنا المركزي والطفلين لتلقي العلاج بمستشفى قنا العام وحرر المحضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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Asha

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