قضاء الرضيع أكثر من ليلة واحدة أسبوعيا بعيداً عن أمه يشعره بعدم الأمان

كشف باحثون أمريكيون أن الأطفال الرضع الذين يقضون أكثر من ليلة واحدة فى الأسبوع بعيداً عن أمهاتهم يتولد لديهم شعور بعدم الأمان.

وأجرى الباحثون بجامعة فيرجينيا بحثا لاكتشاف ما يحدث عندما يقضى الأطفال أقل من 12 شهراً ليلة أو أكثر أسبوعيا بعيدا عن أمهاتهم، وهو ما يحدث فى الغالب عندما يتشارك الأبوين بعد الانفصال فى حضانة الطفل.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مثل هؤلاء الأطفال يشعرون بارتباط غير آمن مع أمهاتهم مقارنة بالأطفال الذين يقضون ليال اقل بعيدا عن الأمهات أو يرون الأب خلال اليوم (بدون قضاء الليلة فى الخارج).

وقال الباحثون إن الارتباط بالأم أو الأب خلال العام الأول من عمر الطفل يعمل كأساس للعلاقات السليمة فى سن البلوغ، وأضافوا أن القضاة يصدرون قرارات تتعلق بقضايا حضانة الأطفال دون أن يعلموا ما الذى يمكن أن يصب فعليا فى صالح الطفل.

وبنى الباحثون نتائج الدراسة على بيانات تتعلق بخمسة آلاف طفل من مختلف المدن الأمريكية منذ عام 1998 وحتى 2000.