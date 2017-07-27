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وزير النقل: اتفقنا على إزالة المساجد الموجودة قرب المزلقانات

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وزير النقل: اتفقنا على إزالة المساجد الموجودة قرب المزلقانات وزير النقل: اتفقنا على إزالة المساجد الموجودة قرب المزلقانات

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن وجود المساجد قرب المزلقانات، يحمل خطورة كبيرة جدا، مشيرًا إلى أن تلك المساجد تسببت فى أكثر من 90% من المزلقانات، لإعاقتها الرؤية.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بنواب الشرقية والمحافظ اللواء خالد سعيد الذي عقد بالديوان العام، أن دار الإفتاء أجازت إزالة تلك المساجد، منعا للضرر بالمواطنين، مؤكدا أن المساجد التي سيتم إزالتها من حرم المزلقانات، ستقوم الوزارة بتطوير أقرب مسجد لها أو بناء غيره حال توافر أرض بديلة.

وناشد الوزير النواب والجهاز التنفيذى لمحافظة الشرقية، بضرورة توعية المواطنين، للتصدى لظاهرة سرقة الفلنكات والقضبان، مؤكدا أن الشرقية من أعلى محافظات الجمهورية فى سرقات الفلكنات.

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وأوضح أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لتطوير السكك الحديدية لتأمين الطرق من الحوادث وزيادة حركة البضائع والتجارة وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً أنه تم الإنتهاء من تطوير 46 مزلقانا من إجمالي 108 مزلقانات على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة عدم التوسع في إقامة مزلقانات جديدة والانتهاء من تطوير المزلقانات الموجودة حالياً وإعادة تأهيل القضبان وتوعية المواطنين بالحفاظ عليها وعدم سرقتها.

 

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التحرير

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