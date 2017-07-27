صناع الفخار بسوهاج: الدولة مهمشانا.. ومش هنعلمها لولادنا (فيديو وصور)

التحرير

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أبدى عدد من صناع الفخار بمحافظة سوهاج استياءهم من وضعهم الحالي، معتبرين أن الدولة أهملت واجبها تجاههم، وأكدوا امتناعهم عن تعليم صناعتهم لأبنائهم، وتمنوا في نفس الوقت تنفيذ الحكومة خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالحرف المصرية.

وتشتهر قرى طما شمال سوهاج بصناعة الأواني الفخارية وتوارثت الأجيال تلك الحرفة منذ عشرات السنين، إذ تعد قرية الحريقة والهيشة والمدمر أكبر القرى في هذا المجال، لكن التطور التكنولوجي الذي نشهده أثر سلبا على المهنة التي باتت تواجه الانقراض.

وقال شيخ الفخارين إبراهيم المدمرى، لـ"التحرير" إنهم توارثوا المهنة عن أجدادهم، مشيرا إلى أنها مصدر رزقهم الوحيد لكنها تواجه عثرات كبيرة في عمليات البيع حاليا بسبب عدم وجود معارض لترويج منتجاتهم.

ولفت المدمري إلى أهمية الأواني الفخارية، قائلا: يعمل بدوره على تنقية مياه الشرب من الأملاح وهناك أشخاص لا يستطيعون التخلي عن شراء الزير والقلة الفخار فهي تعد ثلاجة الغلابة.

وأوضح شيخ الفخارين أنهم أيضا يصنعون القواديس الخاصة بأبراج الحمام والطواجن إضافة إلى صناعات أخرى للزينة من خلال حرق الطين في فرن الفخار الذي يتجاوز عمره 200 عام، مبينا أن مراحل الصناعة تبدأ من جلب المادة الترابية ثم تخميرها بالماء ووضع قطعة من الطين على دولاب التصنيع ومن ثم تشكيلها ليخرج المنتج الفخاري النهائي عقب حرقة في الفرن بأسعار تناسب الجميع.

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والتقط محمد نجل شيخ الفخارين طرف الحديث قائلا إن عمره 33 عاما ولديه أسرة من 4 أفراد، وليس لديه أي دخل سوى ما يتحصل عليه نظير صناعة الفخار، مشددا على أنه لن يترك أبناءه يعملون بهذه المهنة لأن الدولة تهمش تلك الصناعات ولا تلقي لها بالا، مستدركا: «بسبب أننا توارثناها فمضطرين للعمل فيها».

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إنه تم عقد اجتماع مع مسئولي الغرفة التجارية لتذليل العقبات أمام التجار والصناع وتوعيتهم بالقوانين والاشتراطات المطلوب توافرها لإقامة الأنشطة التجارية والصناعية والتعريف على القروض والتمويلات المتاحة من بعض الجهات مثل برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومبادرة البنك المركزي المصري.

وأكد عبدالمنعم أهمية توعية أصحاب المشروعات ودورهم الفعال الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح وزيادة الاستثمار بالمحافظة والذي سيعود بالنفع على الدولة وأبنائها.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة - خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالإسكندرية- بالاهتمام بالحرف اليدوية المصرية وفتح معارض لها بمختلف الدول، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة الشباب من خلال القروض التي توفرها البنوك.