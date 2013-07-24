أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إدراج الاتحاد الأوروبى لحزب الله على قائمة الإرهاب رمزى إلى حد كبير

Google+ Print
إدراج الاتحاد الأوروبى لحزب الله على قائمة الإرهاب رمزى إلى حد كبير إدراج الاتحاد الأوروبى لحزب الله على قائمة الإرهاب رمزى إلى حد كبير

جاء قرار الاتحاد الأوروبى بإدراج "الجناح العسكرى" لحزب الله على قائمته للمنظمات الإرهابية بسبب الدور المتزايد للجماعة اللبنانية فى سوريا لكن الحظر الجزئى قد لا يكون له تأثير عملى يذكر بسبب مخاوف من زعزعة استقرار لبنان والشرق الأوسط بشكل عام.

وفى ظل ما يتمتع به من قوة عسكرية تنافس الجيش اللبنانى استخدم حزب الله الشيعى مزيجا من النفوذ والقوة السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية التى دامت 15 عاما فى لبنان عام 1990 لتحقيق أهدافه وهى الدفاع رسميا عن البلاد من جارتها إسرائيل.

تأتى عملية الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية رسميا بسبب هجوم مزعوم لحزب الله على إسرائيليين فى بلغاريا لكن حفز إلى هذه العملية القلق من تدخل الجماعة المدعومة من إيران فى سوريا حيث تعمل على مساعدة الرئيس السورى بشار الأسد فى مكافحة انتفاضة على حكمه مستمرة منذ عامين.

وتسعى عملية الإدراج إلى التمييز بين الأنشطة العسكرية لحزب الله وتلك السياسية التى لا تتأثر.

ويهدف هذا التمييز إلى إبعاد الحركة عن العنف وتجنب الانتقام لكن حتى الذين شاركوا فى العملية اعترفوا يوم الاثنين أن الأمر قد يكون خادعا وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج للصحفيين بعد القرار "علينا أن نميز بقدر ما فى وسعنا".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله العام الماضى أن جماعته لم تقسم نفسها إلى جناح عسكرى وآخر سياسى قائلا أن كل العناصر "فى خدمة المقاومة" ضد إسرائيل.

ومع وجود شخصيات من حزب الله فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والبرلمان فإن أى حظر على الجماعة بأكملها يعرض العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اللبنانية للخطر ويزعزع استقرار لبنان إذا رد حزب الله.

وتعمل قوات حفظ السلام الأوروبية على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل معقل حزب الله وتخشى دول الاتحاد الأوروبى أيضا أن يعرض فرض حظر شامل الجنود لهجمات انتقامية.

وقال رامى خورى المعلق السياسى المقيم فى بيروت "إذا تمكن الاتحاد الأوروبى من أن يشرح لى أين ينتهى الجناح العسكرى ويبدأ الجناح السياسى لحزب الله فينبغى منحه جائزة نوبل فى الفيزياء". وأضاف أن هذه الخطوة "عديمة الأهمية تماما" فى لبنان.

ورفض حزب الله قرار الاتحاد الأوروبى "العدوانى والظالم الذى لا يستند إلى أى مبررات أو أدلة" لكنه لم يعد بأى انتقام.

وقال على أكبر صالحى وزير الخارجية الإيرانى الذى تلعب بلاده دور الداعم الرئيسى لحزب الله أن الحظر غير فعال.

وقال "يرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أن هذا سيؤثر على التطورات الإقليمية لكن بسبب الافتقار إلى التحليل الصحيح لهذه الأزمات فقد اعتمدوا نهجا خاطئا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365