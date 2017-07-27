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بالصور.. إنشاء أكبر مزرعة للدواجن بتوشكى بتكلفة 890 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إنشاء أكبر مزرعة للدواجن بتوشكى بتكلفة 890 مليون جنيه

08:36 م الخميس 27 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قال المهندس توني فريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادي القابضة للدواجن والأعلاف: إن الشركة بدأت خطوات تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن في باستثمارات بلغت 890 مليون جنيه.

وأضاف أنه جرى اختيار مشروع توشكى جنوب أسوان لإقامة المزرعة فيه، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مناخ صحي وصافٍ والذي يساهم في ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أي أمراض؛ ما يساهم بدوره في سد احتياجات السوق المحلى ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير للخارج.

وتابع فريج: "المزرعة تقع على مساحة ١٧٠٠ فدان جار تنفيذها والانتهاء منها بالكامل خلال ٥ سنوات على مراحل متعددة، تشمل إنشاء ٨ مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها ٥ عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية، موضحًا بأن حجم الإنتاج بالمشروع بعد الانتهاء من جميع مراحله سيصل إلى 4 ملايين من أمهات الدواجن، بجانب 90 مليون كتكوت تسمين، ليساهم كل ذلك في توفير ١٢٠٠ فرصة عمل حقيقية للشباب.

وأشاد فريج بالتعاون المتواصل من كافة الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان، والتي ساهمت في تسريع استخراج التراخيص وتنفيذ أعمال توصيل الكهرباء وتسوية وتمهيد الطرق، وغيرها من التسهيلات الجاري تقديمها لمواجهة كافة العقبات التي تواجه المشروع في مختلف مراحل تنفيذه.

من جانبه، أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع المشروعات الاستثمارية الجادة التي تساهم في دفع منظومة التنمية الشاملة بمختلف المجالات، وتهدف إلى توفير الكثير من فرص العمل الحقيقة للشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليماته لجميع المسئولين لتذليل أي عقبات أو صعوبات تعرقل مراحل تنفيذ مشروع مزرعة الدواجن، لتكون أكبر مزرعة في مصر.

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